90 minutes lyrisch over Cercle Brugge: "Bij Anderlecht hadden sommigen niet door dat Cercle geen klein broertje meer is"

"Het succes van Cercle is geen toeval meer"

Ook Anderlecht kon woensdag een herboren Cercle Brugge niet afstoppen. "Het is duidelijk dat het geen toeval meer is", zegt Filip Joos in 90 minutes over de 24 op 27 van groen-zwart.

"Ik had het gevoel dat sommige spelers van Anderlecht niet doorhadden dat Cercle geen klein broertje meer is."

"Afgelopen weekend zag ik Zulte Waregem lange ballen gebruiken om van achteruit te voetballen; dat vond ik slim gezien. Want tegen Cercle kun je niet zomaar rustig uitvoetballen, want die steken zoveel energie in hun wedstrijd."

"Bij Anderlecht hadden ze dat scenario toch minstens in hun achterhoofd moeten houden. "Wat als we de match niet onder controle krijgen?" Want qua druk zetten was Cercle veel beter dan Anderlecht."