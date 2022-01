Vanhaezebrouck: "KVO pleegde kleine hold-up, maar we blijven voor top 4 gaan"

De 1-1 gisteren had niet gehoeven, weet Vanhaezebrouck. "Tegen een laag spelend Oostende dat met veel drive speelde hebben we onze mogelijkheden niet afgemaakt. Eén kans voor hen kwam er veel te vroeg, waardoor ze op voorsprong kwamen. Dat is het slechtste wat kon gebeuren tegen een ploeg als KVO. Dat zat in een zetel."



"Dit verdienen de jongens niets. We hadden 70 procent balbezit, 18 doelpogingen tegenover 4. Dit was een kleine hold-up, maar dat is voetbal en we moeten geen excuses zoeken."



"Het tegendoelpunt was vermijdbaar en we hadden beter moeten omgaan met onze kansen. Maar ik heb toch een aantal zeer goede prestaties gezien, het is jammer voor de groep. Ze hebben zich gesmeten, maar het zat gewoon tegen."



"Dat de top 4 halen moeilijk wordt op deze manier? Als je Undav, Vanzeir en Teuma of Nielsen wegneemt bij Union, dan staan ze wellicht 8e in de competitie. Dat is heel simpel, daar moet je geen vragen bij stellen. Dat is gewoon een vaststelling."



"We hadden een fantastische zaak kunnen toen door 2 punten dichter te komen bij die 4 ploegen boven ons. Dat is niet gelukt, maar we zullen er blijven voor gaan en dan zien we wel.”



Gent krijgt nu wel Antwerp op bezoek en moet de week erna naar Club Brugge, dat het tussendoor ook nog eens bekampt in de beker. "Het is voor ons altijd van moetens. We doen nog mee op 3 fronten (competitie, beker en Europees) en zijn nog niet uitgeteld."