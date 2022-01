Ook de New Orleans Pelicans kunnen de Embiid-code niet kraken

Joel Embiid is tegenwoordig amper af te stoppen in de NBA. Tegen de Pelicans was hij opnieuw goed voor 42 punten in een 117-107-zege.

De Pelicans konden als excuus inroepen dat ze onder meer Ingram, Hart en Graham misten, maar de Sixers misten dan weer onder meer Seth Curry, de broer van Steph.

Voor Steph Curry werd het trouwens een verbazingwekkend vlotte zege tegen het Dallas van Luka Doncic. Doncic werd met 25 punten wel topschutter, maar de Mavericks slikten een 130-92-vernedering en zullen nog moeten knokken om de play-offs te bereiken.

Een van de concurrenten voor die play-offplaatsen worden verrassend genoeg de LA Lakers. De Lakers konden de terugkeer van Anthony Davis toejuichen, al was LeBron James met 33 punten wel de grote man tegen de gehavende Brooklyn Nets. Zonder de geblesseerde Kevin Durant en zonder de niet-gevaccineerde Kyrie Irving (die geen thuismatchen mag spelen) waren de Nets kansloos: 96-106.