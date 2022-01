Matthias Casse hervat in Portugal, maar skipt Grand Slam van Parijs: "Spreiden"

De 24-jarige Casse maakte zijn programma van de volgende maanden bekend. De bronzen medaille van Tokio 2020 begint zaterdag in Almada en gaat vervolgens naar de Grand Slam van Tel Aviv (18 februari).



"Dat betekent geen Grand Slam van Parijs", bevestigt Casse. "In overleg met coach Mark van der Ham opteerde ik voor een spreiding van de competities. Op die manier gaan we na Tel Aviv een keuze maken tussen de Grand Slam van Tbilisi einde maart en de Grand Slam van Antalya begin april om zo de beste voorbereiding te kunnen maken op het EK in Sofia van eind april."



Het WK staat in oktober in Oezbekistan op het programma. Vorig jaar in Boedapest won hij WK-goud, in 2019 was hij de beste op het EK.



Op financieel vlak heeft Casse de voorbije periode zijn toekomst kunnen verbeteren. "Ik heb met Ethias, Basic Fit, Subaru en Ippon Gear contracten kunnen afsluiten tot aan de Olympische Spelen van Parijs in 2024."



"Die financiële zekerheid maakt het mogelijk om mij voor de volle honderd procent te focussen op het sportieve en de verdere verfijning van mijn judo."



Naast Matthias Casse verdedigen op de Grand Prix van Almada ook nog zijn broer Jeroen Casse (-73 kg), Ellen Salens (-48 kg), Amber Ryheul (-52 kg) en Mina Libeer (-57 kg) de Belgische kleuren.