De renners van EF Education-EasyPost hebben de eer om dit jaar in het mooiste tenue van het WorldTour-peloton te rijden. Toch als we op de meer dan 12.000 Sporza-surfers afgaan die in onze poll hebben gestemd. EF haalde het voor Bora, Ineos en Movistar. Het shirt van Groupama-FDJ viel het minst in de smaak.