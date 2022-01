Het WK-dagboek van Maarten Vangramberen: "De reis was slopend, ik snap dat Wout van Aert hiervoor paste"

7 uur wachten in Chicago en kapotte veiligheidsriem

Ik ben om 5 uur vertrokken thuis dus het is een reis van zo'n 26 uur geweest. Hier is het nu iets over middernacht, maar in België is het al 7 uur 's ochtends. En dat wil dus vooral zeggen dat ze het hier in een onooglijke plek hebben georganiseerd.

De reis is op zich vlot verlopen, maar in Chicago moesten we wel 7 uur wachten. En dat is lang. We hebben er iets op gevonden en zijn 5 kilometer gaan wandelen door de gangen van de luchthaven. Voor de stappenteller.

De tweede vlucht van Chicago naar Fayetteville liep wel wat vertraging op. Eerst was er iets mis met de motor van het vliegtuig en daarna was het de veiligheidsriem van de piloot. Die moest eerst nog vervangen worden.

