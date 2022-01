Hermans hoopte na licht positieve test om toch naar WK te gaan: "Moeilijkste dagen uit carrière"

"Ik heb een paar slapeloze nachten achter de rug", opent Quinten Hermans. "De afgelopen dagen waren een hel."

Hermans kreeg zondagavond het pijnlijke nieuws dat hij positief getest had op het coronavirus. Het ging toen om een licht positieve besmetting.

"Ik ben niet echt besmettelijk geweest, want de Ct-waarde van de test was al heel hoog (wat betekent dat Hermans al op het einde van zijn coronabesmetting zat)."

Maandag deed Hermans een nieuwe test. "Toen heb ik net niet negatief getest. Mijn arts had gezegd dat het 99 procent zeker was dat ik dinsdag of woensdag negatief zou testen."

"Ik leefde een kleine beetje op de hoop dat ik nog in de VS zou geraken. Ik ben maandag en dinsdag nog gaan trainen in functie van het WK."