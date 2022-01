Heel Europa stopt met voetballen, behalve wij: waarom België als enige geen interlandbreak houdt

De Premier League. De Serie A. De Primera Division. De Ligue 1. De Bundesliga. En zelfs de Eredivisie.

In bijna alle grote voetbalcompetities staat het clubvoetbal even noodgedwongen op de rem. De oorzaak? Ongelukkig ingeplande WK-kwalificatiewedstrijden in Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Azië.

Het zijn duels die je in de voetbalkalender normaal in maart, september of november verwacht. Maar de coronapandemie schudde het voorbije jaar het speelschema stevig door elkaar.

In maart vorig jaar schrapte de Zuid-Amerikaanse voetbalbond WK-kwalificatiewedstrijden, omdat ploegen hun spelers niet wilden vrijgeven. Wie terugkeerde uit een rode zone moest toen namelijk 10 dagen in quarantaine.

Dat zagen de clubs niet zitten. Zo wilde Manchester City jongens als Ederson en Gabriel Jesus niet voor lange tijd missen.

Het maakt dat bepaalde landen op 10 maanden van het WK nog altijd 6 duels moeten afwerken in de strijd om een ticket voor Qatar. Een extra interlandperiode eind januari was dus de enige optie.