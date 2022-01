Genk heeft meer nieuws over uitgestelde duels, ook datum van Zulte Waregem-KVO bekend

Het duel tussen Zulte Waregem en KV Oostende werd een tweetal weken geleden uitgesteld op basis van het coronaprotocol. Zulte Waregem kampte toen met een coronagolf.



De twee duels van KRC Genk, tegen OHL en KV Mechelen, werden op verzoek van Genk zelf uitgesteld omdat het vreesde te veel spelers te moeten missen door interlandverplichtingen.



Over het duel tussen OHL en KV Mechelen volgt er pas vrijdag een uitspraak. De wedstrijd had medio januari moeten plaatsvinden, maar Mechelen zakte niet af naar Den Dreef.



Mechelen had 2 besmette doelmannen, eerste keuze Gaëtan Coucke en Maxime Wenssens, maar die laatste werd door de bond als belofte beschouwd en dus niet meegerekend. Daardoor was het verzoek van KVM om de match uit te stellen afgewezen door de Kalendercommissie. Een forfaitnederlaag behoort daardoor tot de mogelijkheden.