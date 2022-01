Een nieuwe concurrent voor FIFA22? Ook Kevin De Bruyne wordt ambassadeur van voetbalgame UFL

Eerder deze maand liet Romelu Lukaku weten dat hij ambassadeur zou worden van UFL, een ambitieuze nieuwe voetbalgame. Hij vergezelde daarmee andere Premier League-spelers Roberto Firmino (Liverpool) en Oleksandr Zinchenko van Manchester City.

Sinds deze week mogen we Kevin De Bruyne ook aan het lijstje toevoegen.

UFL, of Ultimate Football League, is een gratis voetbalspel dat al sinds 2016 in de maak is en waarschijnlijk dit jaar verschijnt. De game zou een rechtstreekse concurrent worden van de legendarische voetbalgame FIFA en recente flop eFootball.

Het nieuwe voetbalspel zou meer dan 5000 professionele voetbalspelers gaan bevatten. Dat is behoorlijk wat minder dan de 17.000 atleten uit FIFA, maar UFL weet steeds grotere namen te strikken.

“Toen ik voor het eerst over het nieuwe voetbalspel hoorde, voelde ik dat het potentieel groot was,” vertelt De Bruyne. “Ik kijk uit naar de Fair To Play-gameplay en kan niet wachten om goede voorzetten te geven met mijn eigen avatar.”

Die Fair To Play-gameplay” is waarmee UFL zich wilt onderscheiden van de concurrentie. In tegenstelling tot games als FIFA, waarbij winst vaak gepaard gaat met geld uitgeven aan duurdere (en betere) voetballers, zou bij UFL de vaardigheid van de speler centraal staan.

Met wat oefening en de juiste tactische keuzes, kan in principe iedereen winnen. Veelbelovend dus, maar het is afwachten tot de game daadwerkelijk verschijnt. Wanneer dat precies is, werd nog niet bekend gemaakt. De makers van UFL lieten weten dat ze liever hun tijd nemen.

Op die manier proberen ze een fiasco zoals dat van het recent uitgebrachte eFootball te vermijden. Een eerste tipje van de sluier wordt alvast opgelicht in de eerste gameplay trailer, die je hieronder kan bekijken: https://www.twitch.tv/uflgame