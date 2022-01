De Afrika Cup door de ogen van de mannen van Koolcast: "Koolcast is the wave: surf mee of verdrink"

Koolcast begon iets meer dan een jaar geleden als een podcast over alles waar jongeren met vooral een Afrikaanse achtergrond mee bezig zijn. Kort voor het EK werd het geweer van schouder veranderd en kwam de focus voornamelijk op het voetbal te liggen.

Nu, met de Afrika Cup, trekt Koolcast Sport meer volk dan ooit, omdat zij als nagenoeg enige medium in Vlaanderen uitgebreid berichten over het toernooi. Elke dag is er een nieuwe editie van de AFCON Show.

"Het is begonnen toen we ons de vraag stelden waarom we voor content die we zelf wilden zien altijd naar het buitenland moesten, terwijl het net zo goed hier kan", zegt initiatiefnemer Joseph Antonio.

"Voor de Afrika Cup dachten we: we doen het gewoon zelf", vult Gilles Mbiye-Beya aan. "We maken zelf onze analyses en doen zelf onze nabespreking."

En dat slaat blijkbaar aan, want Koolcast Sport is populairder dan ooit, ook in de "klassieke media". "Koolcast Sport is the wave: surf mee of verdrink", vat Mbiye-Beya het samen.