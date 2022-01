Cynthia Bolingo moet rentree op de piste uitstellen door achillespeesblessure

"Het indoorseizoen staat voor de deur", schrijft Bolingo, die had gehoopt vrijdag in het Duitse Karlsruhe in competitie te komen. "Spijtig genoeg moet ik mijn rentree uitstellen, vanwege een probleem met de achillespees."



"Ik wil voorzichtiger dan ooit zijn - ik heb geleerd uit eerdere fouten. Ik ben tevreden dat alles onder controle is, met dank aan mijn medische team. Je kent me: ik ben gemotiveerd en vastberaden als nooit tevoren."

De 29-jarige Bolingo moest vorige zomer in extremis forfait geven voor de Olympische Spelen. Bolingo was nochtans in topvorm vertrokken naar Tokio.

Ze had net haar persoonlijke records op de 100, 200 en 400 meter verbeterd, maar kwam op de Spelen uiteindelijk niet in actie. Wegens een hamstringblessure moest ze een kruis maken over haar ambities.