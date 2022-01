Stormloop op voetbalstadion in Kameroen: 8 doden en 50 gewonden

Iedereen wilde Kameroen zijn favorietenrol zien waarmaken tegen klein broertje Comoren. Er verzamelden 50.000 mensen rond het Olembé-stadion, dat speciaal gebouwd werd voor de Afriak Cup.



Het telt 60.000 zitjes, maar door corona mochten er maar 48.000 toeschouwers binnen.



Dat veroorzaakte een stormloop op de zuidingang van het stadion, meldde de lokale overheid. In het gedrum werden mensen vertrappeld. "Er zijn 8 doden geregistreerd", luidde het vannacht in een voorlopig rapport van het ministerie van Gezondheid. Onder de doden is een kind. Daarnaast zouden er een 50-tal gewonden zijn.



"De slachtoffers werden onmiddellijk naar het ziekenhuis gebracht, maar door het drukke verkeer liep dat transport vertraging op. Ook een baby werd verrast door het gewoel naar het ziekenhuis gevoerd. Zijn toestand is stabiel."



De incidenten overschaduwden de 2-1-overwinning van het gastland.