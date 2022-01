Ierland ontvangt Rode Duivels op 26 maart voor jubileummatch

In maart staan er twee oefeninterlands op het programma voor de Rode Duivels. Ierland is op zaterdag 26 maart de eerste opponent in Dublin (een aftrapuur is er nog niet), een tweede tegenstander moet nog bepaald worden.

"Zoals al eerder aangekondigd, zal bondscoach Roberto Martínez voor beide wedstrijden enkel spelers oproepen met minder dan 50 caps", bevestigt de KBVB nog eens.

Het laatste onderlinge duel tussen onze Duivels en Ierland dateert van 18 juni 2016 tijdens de groepsfase van EURO 2016 in Frankrijk. België won met 3-0 na goals van Romelu Lukaku (2x) en Axel Witsel.

De oefeninterlands komen in de plaats van de eerder geplande stage in Qatar, die dus niet zal doorgaan. Als voorbereiding op de Nations League-duels van juni tegen Nederland, Polen en Wales werd er gezocht naar tegenstanders in Europa.

Het is de tweede keer dat een stage in Qatar in het water valt. In maart 2020 werd die in extremis geannuleerd na de wereldwijde uitbraak van het coronavirus.



Na de oefeninterlands en de vier duels in de Nations League van juni, volgen er eind september nog de afsluitende duels tegen Wales en Nederland in de groepsfase van de Nations League.

Op maandag 21 november start vervolgens reeds het WK in Qatar, na een voorbereidingsperiode van amper een week. De finale wordt op 18 december voorzien. De loting volgt op 1 april.