Egan Bernal is maanden out met gebroken dijbeen, knieschijf en rugwervels

In eerste instantie baarde de geraakte wervelkolom van de 25-jarige kopman van Team INEOS Grenadiers de dokters de grootste zorgen. "Maar de operatie aan zijn wervelkolom door ons neurochirurgisch team was succesvol", klonk het na enkele spannende uren vanuit het ziekenhuis. Zes ruggenwervels werden geraakt, waarvan 2 gebroken. "De neurologische integriteit bleef intact, de functionaliteit van alle segmenten bleef behouden", gaf het medische rapport mee. "Bernal wordt nu 72 uur gemonitord op de intensive care, maar is ook al met zijn revalidatie begonnen om de best mogelijke uitkomst te hebben voor onze patiënt." (lees voort onder tweetfilmpje)

Beelden na ongeluk:

Op stage in Colombia met team

Het ongeluk gebeurde in de gemeente Gachancipa, een 30-tal kilometer ten noorden van de hoofdstad. Op training met enkele teammaats was hij tegen een stilstaande bus gereden. Enkele dagen geleden nog maakte Bernal zich op zijn sociale media druk over de onvoorzichtigheid van een bestuurder, die hem en zijn teammaats bijna omverreed.



In zijn geboorteland werkte Bernal met zijn ploegmaats Richard Carapaz, Dani Martinez, Jonathan Narvaez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Omar Fraile en Carlos Rodriguez een stage af met het oog op het komende seizoen.



Bernal vierde 2 weken geleden zijn 25e verjaardag. Net daarvoor had hij zijn contract bij INEOS tot eind 2026 verlengd.

De regerende Giro-winnaar maakte van de Tour zijn hoofddoel dit seizoen, die won hij al eens in 2019. Hij zou normaal over 3 weken zijn seizoen beginnen met de Ronde van de Provence inn Frankrijk (10-13 februari), waarna de UAE Tour (20-26 februari) op het menu stond. In die rittenkoers zou het al een eerste keer tot een duel komen met Tadej Pogacar, de Sloveen die in 2020 en 2021 de Tour naar zijn hand zette.





Bernal zal 4 tot 6 maanden out zijn. Het is nog maar de vraag of hij klaar raakt voor de Tour 2022, die op 1 juli van start gaat met een tijdrit in de Deense hoofdstad Kopenhagen.