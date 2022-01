De Belgische veldritdelegatie heeft zijn eerste nacht op Amerikaanse bodem achter de rug. Eli Iserbyt en co kropen vandaag een eerste keer op de fiets in de VS, waar dit weekend het WK veldrijden wordt gereden. Dat deden ze met een extra laagje kledij aan, want het is er koud (al is er amper een wolkje te bespeuren).