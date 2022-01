Christian Eriksen traint mee met de beloften van Ajax: "Zodat ik meteen meekan als ik een club vind"

Christian Eriksen begon zijn carrière als profvoetballer bij Ajax in 2010. Hij speelde sinds 2008 voor de jeugd van Ajax nadat de Amsterdamse club hem had weggeplukt bij Odense.

Nu is hij in de rood-witte kleuren van de Nederlandse club weer terug te vinden tussen de beloften van Ajax. "Het voelt als thuiskomen omdat ik hier zo lang ben geweest", laat Eriksen weten via de website van Ajax.

Bij Jong Ajax houdt de Deen zijn conditie op peil in afwachting van een nieuwe club. "Bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen."

"Ik wil zo snel mogelijk mijn top weer aantikken zodat als ik rondkom met een club, ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kan staan."

Op het Europees Kampioenschap van afgelopen zomer kreeg Eriksen een hartstilstand. Tijdens de groepswedstrijd tegen Finland stuikte hij in elkaar. Hij herstelde en kreeg een inwendige defibrillator.

Eriksen moest zijn contract bij Inter Milan noodgedwongen ontbinden. In de Serie A mag je niet spelen met een defibrillator. De Deen is nog steeds op zoek naar een nieuwe club om zijn carrière verder te zetten op het hoogste niveau.