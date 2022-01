Chris Paul en Devin Booker dirigeren Phoenix naar 7e zege op een rij

Utah is de voorbije weken wat weggezakt na 7 nederlagen in zijn laatste 9 wedstrijden. Op de koop toe miste de Jazz in Phoenix met Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley, Bojan Bogdanovic en Royce O'Neale zijn volledige basisteam, ook Joe Ingles ontbrak.



Toch bood Utah in Phoenix flink wat weerwerk. Vroeg in het 4e quarter stond de thuisploeg nog 5 punten in het krijt, maar dan ontbond Chris Paul zijn duivels. De 36-jarige spelverdeler maakte 15 van zijn 27 punten in het slotkwart en stuwde zijn team zo naar een 7e overwinning op rij: 115-109. Devin Booker scoorde 33 punten.



Met 37 zeges en 9 nederlagen blijft Phoenix afgetekend de nummer 1 in de NBA. Nummer 2 Golden State telt 4 verliesmatchen meer dan de Suns, die vorig jaar de finale verloren van de Milwaukee Bucks.