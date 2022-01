Burgemeester Brugge: "Met shuttlebus naar nieuw stadion, geen toegang voor laatkomers"

Een tiental buurtbewoners van Sint-Andries, waar de nieuwe voetbaltempel moet komen naast het bestaande stadion, vreest overlast en verkeersproblemen bij het nieuwe stadion. Club Brugge heeft nu een plan uitgewerkt om aan de verzuchtingen van die mensen tegemoet te komen.



Zo zullen supporters op voorhand moeten aangeven hoe en wanneer ze naar het stadion komen: te voet, per fiets, met de auto of met het openbaar vervoer. Wie zijn tijdslot van aankomst niet respecteert, riskeert zelfs een stadionverbod.



"Dit plan is er gekomen in overleg met de stad en is een essentieel onderdeel van de omgevingsvergunning", zegt burgemeester Dirk De fauw, die zelf in de buurt van het stadion woont. "Dit zal een ernstige verbetering zijn", is hij overtuigd.