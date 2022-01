Ann Wauters: "Ik begrijp ergens wel dat ze bij Belgian Cats geen rol zagen voor mij"

"Het komt wat onverwacht. Ik was er niet echt volledig naar op zoek en ik vond het eerlijk gezegd best even fijn zonder basketbal", is de eerste reactie van Ann Wauters.



"Maar toen deze ongelooflijke opportuniteit op mijn pad kwam, werd het waakvlammetje snel terug een grotere vlam."

Wauters moet voor haar nieuwe job wel in de VS gaan werken. "Ik heb in België mijn leven, mijn gezin en mijn 3 kinderen. Maar omdat het een zomercompetitie is, ben ik maar enkele maanden weg van huis. En mijn kinderen kunnen het grootste deel daarvan ook doorbrengen in de VS."



Had Wauters nog aanbiedingen gekregen als coach? "Neen, dit was de enige aanbieding."

Dus ook geen aanbieding van de Belgian Cats? "Neen. Na de Olympische Spelen wou het management sowieso voor verandering kiezen."

"Als hoofdcoach werd een Fransman gekozen. Ergens begrijp ik die beslissing dat er soms wel verandering nodig was en dat ze niet meteen een rol zagen voor mij."

"Ik moet natuurlijk ook nog veel bijleren. Om echt coach te zijn zal ik nog heel veel stappen moeten zetten."