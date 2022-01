Vuelta gaat in 2023 in Barcelona van start

Voor de rest van het parcours moet er nog tot later dit jaar geduld geoefend worden.



In 2022 gaat de Vuelta in Utrecht van start op 19 augustus. Een ploegentijdrit bijt de spits af. Ook de tweede en derde etappe gaan over Nederlandse bodem: van Den Bosch naar Utrecht en een rit met start en finish in Breda.



De organisatie van de Vuelta koos Barcelona voor de start van volgend jaar. Het is de bedoeling dat ook daar op 19 augustus 2023 een ploegentijdrit wordt gereden. De Ronde van Spanje eindigt drie weken later, op 10 september, in Madrid.