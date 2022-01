Red Wolves staan voor belangrijke maanden: “Het is nu of nooit voor Belgisch handbal”

“Er zijn jaren verloren gegaan", legt Gerlo uit. "In 2016-2017 hebben we het momentum niet gegrepen. Toen kon België zich nog meten met Nederland, maar door zowel sportieve als niet-sportieve redenen zijn we vanaf dan wat achterop geraakt.”

"Nu of nooit"

Er ligt momenteel dus een moeilijke puzzel op tafel bij de handbalfederatie. “Ze moeten het handbal weer op de kaart zetten, actief sponsors zoeken én vooral in overleg treden met mogelijke partners zoals Sport Vlaanderen, ADEPS en het BOIC. Er moet opnieuw een solide structuur op poten gezet worden."



“Dit is belangrijk, want in de periode die nu voor de deur staat is het “nu of nooit”. Als de oudere spelers gaan voelen dat er structureel niets aan het veranderen is, gaan ze hun prioriteiten verleggen. Als we die ervaring zouden verliezen, ziet de toekomst van de Red Wolves er niet rooskleurig uit.”