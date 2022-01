Dante Vanzeir: "Voor ons is titel geen must, voor ploegen achter ons wel"

Spektakel troef in het Dudenpark gisteren, dat zagen de fans in het bos rond het stadion. "Het was een fantastische match", glunderde Vanzeir. "Er waren kansen aan beide kanten. Dan op het einde scoren, is fantastisch." "Ik hoorde dat er na mijn penalty zou afgefloten worden, dus wist ik dat het alles of niks zou zijn. Uiteindelijk is het alles geworden. Ik ben heel blij dat de ploeg vandaag uitzonderlijk werk heeft geleverd en we de 3 punten thuis hebben kunnen houden." Vanzeir nam zijn verantwoordelijkheid: "We hebben een beurtrol, elke match verandert er wel iets. Vandaag was ik aan de beurt. En of het nu de eerste of laatste minuut is, tegen Genk of niet, ik zal altijd die verantwoordelijkheid nemen. Ik had er vertrouwen in."

"Play-off I is nu gezonde ambitie, ons seizoen is sowieso al geslaagd"

Union loopt 9 punten uit op Club Brugge, dat 2-2 speelde in Luik. Antwerp volgt op 10 punten, Anderlecht op 11, nummer 5 AA Gent al op 17.



Het sprookje van de promovendus blijft dus duren. "Het ziet er inderdaad heel goed uit. Maar we kijken vooral naar onszelf. Natuurlijk wordt het naarmate het seizoenseinde nadert spannender en komt er meer druk bij kijken."



Die wil iedereen in en om Union evenwel afhouden: "Voor ons is het seizoen sowieso al geslaagd. We bekijken het match per match. We hebben nu 2 weken met matchen waar je het voor doet in 1e klasse. We moeten daar gewoon veel plezier aan beleven en we zien wel wat het resultaat wordt."





"We leggen onszelf geen druk op. Dit zijn fantastische matchen om te spelen. Natuurlijk zullen we er alles aan doen om te winnen, maar zonder druk."





De Champions' play-offs (met de top 4) lijken nu wel een feit. "Er zal al heel wat moeten gebeuren om dat weg te geven. Al is het nooit gedaan in het voetbal. Maar Play-off I halen is nu een gezonde ambitie voor de ploeg."



En wat dan met de titel? "Als dat mogelijk is, gaan we daar zeker voor. Maar het is voor ons geen must, voor de ploegen die achter ons staan is het een must om de titel te pakken. Voor ons is het gewoon een mooie boost. Maar natuurlijk is iedereen ambitieus en zullen we er alles aan doen."