Borussia Dortmund moet Erling Haaland weer missen door spierproblemen

Afgelopen weekend won Dortmund zijn wedstrijd tegen Hoffenheim met 2-3, maar door de blessure van hun spits kreeg de wedstrijd toch een bittere nasmaak. In de 63e minuut van de wedstrijd werd Erling Haaland van het veld gehaald.

"Haaland werd zondag en maandag onderzocht. Het medisch onderzoek toont aan dat de Noor kampt met spierproblemen. Deze vragen behandeling en verder onderzoek de komende dagen", laat de club weten via zijn website.

Hoelang Dortmund zijn spits zal moeten missen, is nog niet duidelijk. "We hopen dat Erling zo snel mogelijk terug is en kan doen wat hij het liefste doet: goals maken", klinkt het.



Haaland was dit seizoen al goed voor 23 goals in 20 wedstrijden. In de heenronde moest Dortmund zijn Noorse aanvaller al een tijdje missen. Hij stond door een heupblessure 10 wedstrijden aan de kant.