Balotelli naar het WK (als Italië doorstoot)? Mancini roept grillige spits op voor stage

7 september 2018. Van toen is het geleden dat Mario Balotelli nog eens het azuurblauwe shirt van de Italiaanse nationale ploeg mocht dragen.

Het enfant terrible geraakte daarna op een zijspoor. In Turkije lijkt Balotelli zich nu herpakt te hebben. Bij Adana Demirspor trof de 31-jarige spits dit seizoen al 8 keer raak in 19 matchen.



Dat is voldoende om bondscoach Roberto Mancini te overtuigen om Balotelli mee te nemen naar een stage die dient als voorbereiding op de play-offs voor het WK voetbal. Die stage vindt deze week plaats van woensdag tot en met vrijdag.



Mancini en Balotelli kennen elkaar trouwens als geen ander, want beide heren werkten in het verleden samen bij Inter en Manchester City. Bovendien kunnen ze bij Italië wel nog wat stootkracht gebruiken in de voorlinie.



In de 35-koppige stageselectie van Italië zitten ook 7 spelers die nog nooit opgeroepen werden voor een interland: doelman Marco Carnesecchi, verdedigers Luiz Felipe en Giorgio Scalvini, middenvelders Nicolo Fagioli, Davide Frattesi en Samuele Ricci en aanvaller João Pedro.