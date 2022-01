Zwitser Beat Feuz viert 3e keer op afdalingsklassieker in Kitzbühel

Feuz won vorig jaar op 22 en 24 januari ook 2 keer de prestigieuze afspraak in het Oostenrijkse skioord Kitzbühel.



Ook dit jaar waren er twee afdalingen in hetzelfde weekend: vrijdag was de Noor Aleksander Aamodt Kilde de beste, vandaag kwam hij niet verder dan de zesde plaats. Kilde blijft wel leider in de wereldbeker van de afdaling, Feuz nadert wel tot op 6 punten. In de algemene wereldbekerstand staat Odermatt op één.



Gisteren was er in Kitzbühel ook een slalom, waarin de 35-jarige Brit Dave Ryding geschiedenis schreef. Hij was de allereerste die zijn land een overwinning kon bezorgen in de 55-jarige geschiedenis van de Wereldbeker.