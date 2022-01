Wuyts en Herygers bespreken WK-tactiek: "Laat Toon Aerts de wedstrijd hard maken"

Wie is de kopman van de Belgen?

Een week voor het WK veldrijden kan het speculeren beginnen. Wie is de grote favoriet? Zal er een Belgisch blok zijn? Welke Belg maakt het meest kans op de wereldtitel?

"Als ik er 1 Belg moet uitpikken met een aantal eigenschappen meer om een titel binnen te halen, dan is het wel Eli Iserbyt", opent Michel Wuyts.



Herygers is het eens: "Iserbyt is de kopman bij uitstek. Over het hele seizoen gezien was hij heel dominant. Ik heb de indruk dat hij weer de benen heeft die hij in het begin van het seizoen had."



Wuyts: "Ik ben er wel van overtuigd dat Iserbyt het vormpeil van Flamanville, dat nog hoger lag dan gisteren, zal nodig hebben in de VS. Want op een WK moet je doorgaans nog sneller gaan crossen dan anders."