Joachim Gérard verliest van nummer 1 op Australian Open: "Het lag vooral aan mezelf"

Gérard kende een bewogen 2021. Hij won vorig jaar zijn eerste grandslamtitel met de Australian Open, enkele maanden later gevolgd door een tweede in Wimbledon. De Paralympische Spelen moesten de kers op de taart worden, maar daar liep het mis.



De nummer 5 van de wereld kreeg er af te rekenen met een hartfalen. Gérard besliste om zijn carrière voort te zetten met een defibrillator. Sinds november traint hij weer, Melbourne is zijn eerste grote afspraak na 2 voorbereidingstoernooien in Hume de voorbije weken.



Kunieda vandaag in zijn eerste ronde (de kwartfinale) was dan geen cadeau. Kunieda kruist al jarenlang het pad van Gérard en is niet voor niks nummer 1. In Tokio pakte de Japanner ook paralympisch goud. In 29 duels kon Gérard Kunieda maar 7 keer kloppen.



In het dubbel komt Gérard in Australië nog in actie aan de zijde van de Fransman Stéphane Houdet. Als tweede reekshoofd nemen ze het op tegen Kunieda en de Argentijn Gustavo Fernandez.