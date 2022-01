Drievoudig olympisch kampioene Jorien ter Mors stopt met schaatsen

Jorien ter Mors verzamelde in haar rijkgevulde carrière 3 olympische titels. In Sotsji 2014 kroonde de Nederlandse schaatsster zich tot olympisch kampioene op de 1.500 meter en in de ploegenachtervolging.

4 jaar later veroverde Ter Mors in Pyeongchang goud op de 1.000 meter. Het straffe was dat ze op diezelfde Winterspelen ook brons won in het shorttrack met de aflossingsploeg. Ter Mors was daarmee de 1e vrouwelijke olympiër die op dezelfde Winterspelen medailles won in 2 verschillende disciplines.

Voor de Spelen in Peking van volgende maand wist Ter Mors zich niet te plaatsen. Vandaag maakte de Nederlandse op de slotdag van het NK sprint bekend dat ze de laatste meter uit haar carrière geschaatst heeft.



"Na meer dan 16 jaar op internationaal niveau te hebben gestreden in 2 verschillende disciplines is dit het einde van mijn carrière en een start van een heel mooi nieuw begin", schrijft de 32-jarige Ter Mors op Twitter.

"Het vuur om te strijden voor het hoogst haalbare is gedoofd. Ik ben en blijf de schaatssport heel mooi vinden en doe het nog met liefde. Op topniveau moet ook de drive er zijn om alles te geven. Die is er niet meer."