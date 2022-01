BelSevens eindigen na verlies tegen Spanje als 10e bij debuut in World Series

De BelSevens verloren eerder dit toernooi al hun groepswedstrijden, tegen Australië, Spanje en Ierland.

In de eerste klassementswedstrijd haalden ze het zaterdag na verlengingen met 12-17 van Brazilië. Daarmee schreven ze geschiedenis, want het was de eerste zege ooit van een Belgische rugbyploeg op het hoogste niveau van deze populaire olympische sport.

In de wedstrijd voor de negende plaats was Spanje duidelijk een maatje te groot. De vrouwen van coaches Romain Huet en Emiel Vermote verloren kansloos. Aanvoerster Margaux Lalli redde de eer met een try nadat de BelSevens op 0-17-achterstand waren gekomen.

Het toernooi in Malaga vormde voor ons land een primeur, want nooit eerder nam een Belgische nationale ploeg deel aan het prestigieuze toernooi, voorbehouden voor de top twaalf van de wereld.

De Belgische vrouwen profiteerden van het forfait van de Nieuw-Zeelanders, die vanwege de coronapandemie niet konden afreizen, om deel te nemen.