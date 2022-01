Bekijk de fase waar iedereen over praat: was penalty voor Union terecht?

Scheidsrechter Verboomen legde de bal op de stip na een vermeende voorafgaande overtreding op Undav. Vanzeir trapte de elfmeter vervolgens perfect voorbij Vandevoordt.

"Ik had niet door waarom we een strafschop kregen", gaf Vanzeir na afloop toe. "Een block op Ündav of handspel? Ik weet het niet - het ging allemaal zo snel. Maar het is fantastisch dat we drie punten pakken."