Sterk Aalst smeert competitieleider Roeselare een droge 3-0 aan

Aalst kreeg zaterdag leider Roeselare over de vloer. De ploeg van coach Johan Devoghel was echter allerminst geïntimideerd door de komst van de landskampioen en huidige leider in de competitie.

In set één was de thuisploeg een maatje te groot: 25-18. In set twee bood Roeselare veel meer weerwerk, maar toch trok Aalst opnieuw aan het langste eind: 28-26. In de derde set werd het opnieuw spannend, maar Aalst liet zijn prooi niet meer los: 25-23 en game over.

In de stand doet Aalst een uitstekende zaak. Door de zege springt het naar plek twee. Roeselare blijft leider. Maaseik zag zijn match zaterdag tegen Achel uitgesteld worden. In de stand staat de recordkampioen op de derde plaats, met evenveel punten als Aalst.