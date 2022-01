Primeur: rugbyvrouwen schenken België 1e zege ooit in duel op World Rugby Sevens Series

De BelSevens schreven in Spanje al rugbygeschiedenis door als eerste Belgische nationale ploeg ooit deel te nemen aan de World Rugby Sevens Series, een verzameling van toptoernooien voorbehouden voor de top 12 van de wereld.



Die deelname heeft België onder meer te danken door het afhaken van Nieuw-Zeeland, dat door de coronapandemie niet afreisde naar Spanje.



De voorbije dagen verloren de BelSevens in Malaga al hun groepsmatchen tegen Australië, Spanje en Ierland.

In de wedstrijden voor de plekken 9 tot en met 12 kon België vandaag wel voor het eerst zegevieren. Manon Nairac en Margaux Stevins zorgden tegen Brazilië voor een droomstart. Aan de rust stond het 5-7.



De Brazilianen keerden de rollen om in de 2e helft. 12-12 stond het na de reguliere speeltijd van 2 keer 7 minuten. In de verlengingen kroonde Ciska De Grave zich tot matchwinnaar.



Morgen kijken de BelSevens iets voor het middaguur gastvrouw Spanje in de ogen. De inzet is de 9e plaats.