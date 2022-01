Luca Brecel struikelt op Shoot Out snooker over Engelse amateur

In het Shoot Out-concept beslist 1 frame van maximaal 10 minuten over winst of verlies. De spelers krijgen eerst 15 seconden per shot en in de laatste 5 minuten nog slechts 10 seconden. Safety-spel is uit den boze, want er moet bij elk shot een bal gepot worden of je bent je beurt kwijt.

Simon Blackwell kreeg de eerste kans tegen Luca Brecel en puurde daar 9 punten uit. Dankzij een geluksbal kon Brecel 28 punten tegenscoren, maar een misrekening bij een eenvoudige pot (de rode bal bleef voor de pocket liggen) kwam hem duur te staan.

Blackwell, een 29-jarige amateur, nam over en maakte het met een break van 41 af: 54-35.

Geen herhaling van de finaleplaats van 6 jaar geleden dus voor Brecel. Toen was het Shoot Out-toernooi wel nog geen rankingtoernooi, nu is het dat wel.