Heracles schorst Rai Vloet na nieuwe info over ongeval: "Absoluut onacceptabel"

In Nederland stormt het al enkele dagen rond de naam van Rai Vloet (ex-STVV). De middenvelder veroorzaakte 2 maanden geleden een ongeval waarbij een 4-jarige jongen om het leven kwam, maar verscheen vorige week zaterdag al opnieuw op het veld. Een beslissing waar supporters en analisten allesbehalve over te spreken waren. Heracles zelf wilde dan weer "voorzichtig omspringen met een oordeel" door een gebrek aan informatie. Al kwam daar gisteren ook een einde aan. "Naar ons bekend is geworden, heeft Vloet de betreffende nacht niet alleen mogelijks veel te hard gereden, maar bovendien te veel gedronken. Beide zijn absoluut onacceptabel", aldus algemeen directeur Rob Toussaint.

Foute informatie in weken en maanden na ongeval

De Eredivisie-club betreurt ook dat Vloet zelf de afgelopen weken belangrijke informatie verborgen hield.



"In de weken en maanden na het ongeluk verklaarde Vloet tegenover ons als werkgever meerdere malen dat hij niet harder had gereden dan de toegestane maximum snelheid van 130 kilometer per uur, en niet meer had gedronken dan twee alcoholische dranken."