Florent Claude eindigt 20e op massastart in Antholz-Anterselva

Gisteren stelde Claude teleur op de individuele 20 km, na 4 schietmissers. Hij eindigde uiteindelijk op 6 minuten van de Russische winnaar Anton Babikov. Een tegenvaller, maar hij werd opgevist voor de massastart omdat toppers zoals Jacquelin, Samuelsson en Ponsiluoma verstek lieten gaan.

In die massastart kwam Claude beter voor de dag. Op zijn latten hield hij heel de wedstrijd de top 20 in het vizier, ondanks 4 schietmissers. Uiteindelijk finishte hij als 20e op bijna drie en een halve minuut van de winnaar.

In de Wereldbekerstand op het onderdeel staat hij 28, in de algemene Wereldbekerstand 32e.

De zege in de massastart was voor de Duitser Benedikt Doll, 11e in de algemene Wereldbekerstand. Hij klopte de Noren Johannes Boe en Sturla Laegreid. De Fransman Quentin Fillon Maillet blijft leider in de Wereldbeker.

Morgen komt Lotte Lie bij de vrouwen ook nog in actie op de massastart. Ze werd 35e in haar individuele proef, in de Wereldbekerstand staat ze 21e.