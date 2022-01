Zeven Belgische scheidsrechters mogen ook in 2022 internationale duels fluiten

De benoemde hoofdscheidsrechters zijn dezelfde als de voorbije 3 jaar: Alexandre Boucaut, Nicolas Laforge, Erik Lambrechts, Jonathan Lardot, Lawrence Visser, Nathan Verboomen en Bram Van Driessche. Zij kunnen aangeduid worden voor internationale duels.



"Het Professional Refereeing Department is verheugd dat al haar goedgekeurde benoemingen door de FIFA werden aanvaard. Dankzij hun FIFA-badges kunnen de onderstaande scheidsrechters in 2022 op internationaal niveau wedstrijden leiden", klinkt het in de mededeling.



Er is één nieuwkomer in de lijst: bij de vrouwen krijgt Caroline Lanssens een FIFA-badge als hoofdscheidsrechter