Zaalsportsector over coronabarometer: "Positief dat er opnieuw perspectief is"

Baas Basketbal Vlaanderen: "Toch enige voorzichtigheid"

"Al is er toch nog enige voorzichtigheid hierover. Welke voorwaarden worden er gekoppeld aan de uitbreiding? We kijken met spanning uit naar het KB van Minister Verlinden en de toelichting op maandag door het coronacommissariaat."

Koen Umans, secretaris-generaal van Basketbal Vlaanderen, is opgetogen met de beslissing. "Het is positief dat er weer perspectief is om met publiek te sporten. Boven de capaciteit van 200 kunnen we indoor naar een bezetting van 70 procent gaan."

In principe zijn er 200 supporters toegelaten, maar als de capaciteit veel hoger is dan kan er veel meer, tot 70% capaciteit mag dan ingenomen worden.

Het Overlegcomité kwam vrijdag met positief nieuws voor de zaalsporten in ons land. Vanaf 28 januari mag men opnieuw publiek toelaten in de Belgische sportzalen.

CEO Volleyballiga: "Tonen dat alles veilig kan verlopen"

Ook Marie De Clerck, CEO van de Volleyballiga, is tevreden met de beslissing. "Dit een stap in de goeie richting. Een capaciteit van 70 procent, dat is een billijk cijfer. Zeker omdat we heel vorig seizoen zonder publiek hebben gespeeld en dit seizoen het eind oktober al opnieuw gedaan was."



"We hadden dit seizoen al meermaals aan de alarmbel getrokken dat de situatie niet houdbaar was. De inkomsten waren door de lege tribunes nihil, maar we moesten onze spelers wel blijven betalen. We hebben lang op deze beslissing gewacht."



"We willen onze verantwoordelijkheid nemen en tonen dat we alles veilig kunnen laten verlopen. Hopelijk zitten we tegen de play-offs terug aan volle capaciteit. Er zijn nog enkele onduidelijkheden, bijvoorbeeld wat precies de 70 procent capaciteit inhoudt: is dat berekend op het aantal zitjes of op grootte van de zaal?"

"We weten nu ook dat luchtzuiverheid opnieuw een doorslaggevende factor is, met de drempelwaarde van 900 ppm, maar hoe moet dit correct gemeten worden? En wat zijn protocollen als die drempel overschreden wordt?"

"Maar wat de regels ook zijn, alle clubs zullen voldoende inspanning doen om ze na te leven", besluit ze.