Voetbalbond zet keeperstrainer Erwin Lemmens op non-actief

Het nieuws over Thomas Vermaelen is niet de enige verschuiving in de staf van bondscoach Roberto Martinez. De keepers van de Rode Duivels zullen een tijdje niet onder handen genomen worden door Erwin Lemmens.

Lemmens is al jaren doelmannentrainer bij de nationale ploeg, maar hij kwam tijdens Operatie Zero ook in het vizier van het gerecht. In het geval van Lemmens gaat het om een frauduleuze constructie met betrekking tot zijn contract bij de bond, zo bleek uit de verklaringen van spijtoptant Dejan Veljkovic in Pano.

De toenmalige CEO en bondsvoorzitter, Steven Martens en François De Keersmaecker, stelden voor dat Lemmens een prestatie zou doen voor Beneyug, een bedrijf van Veljkovic in Cyprus waarmee hij in veel andere dossiers geld versluisde om belastingen te ontduiken.

Beneyug zou dan factureren aan de Belgische voetbalbond. Dat geld ging uiteindelijk niet naar Beneyug, maar naar Lemmens. Het contract met Beneyug werd uiteindelijk in 2015 vervangen.

Tot er meer duidelijkheid komt in de zaak wil de voetbalbond Lemmens niet meer bij de Rode Duivels. De 45-jarige Lemmens is graag gezien bij de keepers en dan vooral Thibaut Courtois. De Spanjaard Iñaki Bergara is de tweede keeperstrainer bij de Duivels en zal nu wellicht de honneurs waarnemen.