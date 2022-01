Vincent Kompany over Thomas Vermaelen: "Fantastische keuze van Roberto Martinez"

Van het team dat brons veroverde op het WK 2018 is Thomas Vermaelen de 2e speler die nu in het trainersvak stapt, na Vincent Kompany. De huidige coach van Anderlecht was vrijdag op zijn wekelijkse persbabbel vol lof over Vermaelen.



"Hij heeft een prachtige carrière gehad. Ik heb altijd met hem meegevoeld, omdat hij net als ik vaak gesukkeld heeft met blessures en ook altijd teruggekomen is. Op zijn 28e was hij bij wijze van spreken afgeschreven, maar toch heeft hij daarna nog bij Barcelona gevoetbald", aldus Kompany.



"Thomas was een groot talent en een voorbeeldige prof. Door zijn vele blessures werd zijn talent vaak onderschat. Maar een fitte Vermaelen had bij Barcelona altijd zijn plaats in de verdediging gehad, naast Piqué. Daar bestaat geen twijfel over."



"Vorig jaar was hij er nog bij op het EK en heeft hij heel goed gespeeld. Na zo'n lange carrière kan ik alleen maar chapeau zeggen voor wat hij gepresteerd heeft. Als ploegmaat was hij fenomenaal, zowel op als naast het veld. Daar kan ik niet genoeg lof over hebben."



Vermaelen wordt nu de rechterhand van bondscoach Martinez. "Hij was een goeie speler en kan nu heel natuurlijk die rol als coach binnenstappen. Onder Martinez gaat hij heel veel leren en hij zal ook zelf zijn bijdrage kunnen leveren aan de groep", is Kompany overtuigd.



"Het is een fantastische keuze van Martinez. Vermaelen kan deze groep een stap verder laten gaan. Ik ben content en ik hoop dat het niet de laatste speler is van onze generatie die deze stap zet."