Theo Bongonda zet Rode Duivels uit zijn hoofd en kiest voor Congo

Daar zal Bongonda een week samen kunnen trainen met zijn nieuwe ploegmaten. Er zal ook een oefenwedstrijd plaatsvinden. Congo bereidt zich er voor op een dubbele confrontatie in de barrages voor het komende WK in Qatar. Wie de tegenstander wordt, is nog niet bepaald.

De Duivelse droom die uiteen spatte

De laatste jaren was de internationale carrière van Theo Bongonda een veelbesproken topic. De flankaanvaller keerde in 2018 terug uit Turkije naar België toen hij tekende voor Zulte Waregem. Na zijn transfer richting Genk een jaar later groeide hij al snel uit tot smaakmaker in de JPL.



Bongonda, die de jeugdreeksen bij België had doorlopen, maakte er geen geheim van ooit te willen uitkomen voor de Rode Duivels, maar bondscoach Roberto Martinez gaf keer op keer de voorkeur aan andere spelers.

Voormalig Genk-coach John van den Brom sprak zich vorig jaar nog fors uit tegen de selectiepolitiek van Martinez, toen Bongonda en collega Genk-speler Heynen opnieuw gepasseerd werden. "Wat moeten die jongens nog meer doen?", klonk het toen.

Die verhoopte selectie bij België kwam er uiteindelijk niet, Bongonda's avances naar de nationale ploeg zouden altijd onbeantwoord blijven. Nu sluit hij het hoofdstuk Rode Duivels dus definitief af.