Tadej "Mr. Bean" Pogacar dient Thomas De Gendt al lachend van antwoord

De Gendt antwoordde vanmiddag op een tweet van voormalig wielerprof Andrew Talansky. De Amerikaan uitte zich kritisch over de coronacrisis en de aanpak ervan.

"Uit nieuwsgierigheid sloot ik me enkele dagen af van mijn sociale media en het nieuws. Het bevestigde wat ik al een tijdje weet: de pandemie bestaat niet", schreef Talansky.

De Gendt antwoordde in geheel eigen stijl op de tweet van de Amerikaan. "Hij is correct. Ik bleef een tijdje weg van sociale media en heb niets gehoord over Tadej Pogacar. Als hij niet echt is, kan hij me geen pijn doen."

Een reactie die ook door de man in kwestie werd opgemerkt, want niet veel later gaf Pogacar al een teken van leven.