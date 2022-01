Snowboardbond reageert: "Hopelijk geen mentale impact bij Evy Poppe"

"We willen het hoofdstuk nu zo snel mogelijk proberen af te sluiten. Als federatie moet de focus nu liggen op het klaarstomen van de geselecteerden om het beste van zichzelf te kunnen geven op de Winterspelen. Daarom is het belangrijk dat er snel een uitspraak is gekomen en dat de selectie officieel is."

"Dit is inderdaad heel moeilijk voor Evy. Hopelijk heeft dit geen mentale impact op Evy, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen. De beslissing is nog heel pril."

"De 3 beste resultaten op WK's, WB-manche en premium Europa Cups tellen daarin mee. We hebben de regels gevolgd die in het verleden zijn opgesteld." Smans zit in zak en as, maar ook de 17-jarige Poppe zal met gemengde gevoelens zitten.

"We hebben alle respect voor het verdriet dat Loranne nu voelt"

Waar Poppe kan uitkijken naar haar olympische debuut, ziet Smans dat opnieuw in het water vallen. De 24-jarige snowboardster zag 4 jaar geleden haar olympische droom uiteenspatten door een zware val en blessure. Nu krijgt ze dit op haar dak.

Op Instagram haalde Smans zwaar uit: "Ik ben al mijn geloof in de federatie kwijt", schreef ze. "Dat is spijtig om te horen, want dat komt hard aan. Maar we hebben alle respect voor haar gevoelens. We willen ons medeleven betuigen bij het verdriet dat ze nu moet voelen."

Is er dan nog een toekomst voor Smans bij het Belgische snowboardteam? "Voor ons blijft ze lid van een team. Van ons uit is het niet de bedoeling om bruggen op te blazen", verduidelijkt Coppens nog. "De atleet moet zelf beslissen of hij of zij deel wil blijven uitmaken van het team."