Snowboardbond reageert: "Als federatie moeten wij ons aan de reglementen houden"

"Die interne ranking hield rekening met de 3 beste prestaties op het WK, WB-manches en premium Europa Cups sinds 1 juli 2020. Dankzij haar 6e plaats op de WB-manche slopestyle in Calgary springt Evy Poppe in extremis over Loranne Smans in die interne ranking."

"Als federatie moeten wij ons aan de reglementen houden en dus hebben we aan het BOIC Poppe doorgegeven als te selecteren atlete." Die selectie veroorzaakt commotie in de Belgische snowboardwereld.



"Topsport is hard, en wanneer het op objectieve selecties aankomt, zelfs emotieloos. Aan de andere kant zit het uiteraard boordevol emoties. Dat kun je merken aan de atleten, de supporters en zelfs de staf en de trainers."



"Maar als federatie zijn we gebonden aan de procedures die in het verleden in consensus zijn opgemaakt. Nu wijzigingen doorvoeren zou betekenen dat we overgaan tot subjectieve selecties en dat willen we vermijden."