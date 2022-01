Rechter hakt de knoop door: Evy Poppe en niet Loranne Smans mag naar Winterspelen

Poppe kon geen quotaplaats afdwingen, ze eindigde als 34e net buiten de top 30. De 17-jarige Poppe is een groot talent, ze werd al jeugdwereldkampioene op de slopestyle en was ook de beste op die discipline op de Olympische Jeugdspelen.

Het was een opvallende uitspraak van delegatieleider Olav Spahl bij de bekendmaking van de Belgische selectie voor de Winterspelen. "De selectie is nog onder voorbehoud, want 2 keuzes worden aangevochten bij de rechter."

"Er is in het snowboarden een quotaplaats voor België behaald dankzij de resultaten van Loranne Smans", zei Spahl. "De interne criteria voorzien een andere manier van toekenning van deze kwalificatieplaats die niet-nominatief is."



"Op basis van de interne criteria van de federatie wordt Evy Poppe onder voorbehoud geselecteerd. Maar elke atleet mag uiteraard zijn rechten en belangen verdedigen."



"Ik heb met Loranne gesproken, en we moeten haar sowieso dankbaar zijn. Zonder haar prestaties had België geen quotaplaats gekregen in het snowboarden. Maar de federatie heeft met goedkeuring van het BOIC criteria opgesteld die het mogelijk maken om de beste atlete op het moment van de Winterspelen te kunnen sturen. Op basis van die ranking staat Evy heel nipt voor Loranne."