OHL Women, leider in de Super League: "Dit seizoen is het nog niet van moeten"

Dit weekend hervat de Super League, de hoogste klasse in het vrouwenvoetbal. Koploper Oud-Heverlee Leuven kwam normaal zondag in actie, maar de match is uitgesteld wegens een corona-uitbraak bij Zulte Waregem. Zo hebben trainer Jimmy Coenraets en speelster Hannah Eurlings wat meer tijd om vooruit te blikken op de tweede seizoenshelft. “Winnen van Anderlecht leek de voorbije jaren nog onmogelijk.”

Dankzij de 0-1-zege op kampioen Anderlecht in de laatste match voor de winterstop heeft OH Leuven 4 punten voorsprong op de titelverdediger. “Die zege op Anderlecht was ook mentaal heel belangrijk. Maar hoe dan ook, als over 4 matchen de punten gehalveerd worden voor de play-offs, dan zal alles weer kort op elkaar komen”, zegt Coenraets. “Anderlecht blijft in onze nek hijgen en ze spreken dat ook uit, dat het nog lang niet beslist is”, vult Eurlings aan. “Maar die zege heeft ons sowieso goed gedaan.” Zeker omdat Anderlecht al voor de tweede keer dit seizoen geklopt werd. “Een statement? Vooral dan omdat we getoond hebben dat het mogelijk is”, aldus Coenraets. “Winnen van Anderlecht leek de voorbije jaren onmogelijk. Maar we zijn met zijn tienen in deze competitie, dus dat mag niet ons enige doel zijn, anders bega je misschien een uitschuiver tegen een ploeg die op papier minder sterk is dan Anderlecht.” (lees voort onder het matchverslag)

Straffe cijfers doen dromen?

OH Leuven verloor nog maar één keer dit seizoen en kreeg het minste tegengoals. Straffe cijfers, mag je dan al dromen van de titel? “We blijven zeggen dat deze groep nog tijd nodig heeft”, tempert Coenraets. “Het is een jonge groep, het is belangrijk dat we niet worden afgerekend op kleine foutjes. Daarom is het nog niet van moeten dit seizoen.” Wel deed OHL Women afgelopen winter een eerste buitenlandse transfer met de Zweedse Amanda Johnsson Haahr (de Nederlandse Linde Veefkind speelde er al, maar zij belandde bij OHL omdat ze ging studeren in Leuven). (lees voort onder de post)

Zweedse spits extra wapen

“Met Amanda, die het statuut van profspeelster heeft, hebben we voor het eerst echt een transfer gedaan waar scouting aan voorafging. Het was trouwens een mooi voorbeeld van hoe de mannen- en vrouwenafdeling hier kunnen samenwerken en illustreert ook de ambitie van de club.” "Zij kan iets extra’s bieden voor de play-offs. Ze zal tijd nodig hebben, want ze lag anderhalve maand stil, maar ze kan een extra wapen worden.” “Ze gaf al enkele nuttige opmerkingen. Ze zei ook dat ze positief verrast was door het niveau. “Die jonge speelsters hebben enorm veel potentieel en gaan me misschien wel iets bijbrengen”, zei ze. Ik heb gezegd dat ze die "misschien" mag weglaten”, lacht de coach.

Mix van talent en ervaring

OHL Women heeft duidelijk (opnieuw) stappen gezet. “Toen de competitie nog met 6 ploegen was, hingen we onderaan. Vorig seizoen werden we na sterke play-offs nog vicekampioen”, duidt Eurlings. Welke verklaring ziet zij voor die progressie? “Talent dat rijper is geworden en tegelijk hebben we er ook meer ervaring bij gekregen. Dit jaar bijvoorbeeld met het trio dat van Standard kwam (Cranshoff, Wajnblum en Charlier) en ook Lenie Onzia natuurlijk.” “Zo hebben we een mooie mix van talent en ervaring en dat toont zich ook op het veld: veel enthousiasme, talent en techniek, dat is ons spel. Dat, in combinatie met een goeie omkadering, is het recept.”

Vrouwenvoetbal is geen kostenplaatje, maar iets waar we in willen investeren.

“De staf is gegroeid van een drietal personen naar soms 12 mensen die bezig zijn met ons team en dat brengt professionalisering mee”, vult Coenraets aan. “We krijgen vanuit OH Leuven dezelfde ondersteuning als de beloften bij de mannen, daar staat academy manager Henk Mariman garant voor.”



“En we hebben ook een CEO die bij de UEFA nog rond vrouwenvoetbal werkte. Er zijn hier dus mensen die enerzijds kennis hebben en anderzijds ook sympathie en een hart voor vrouwenvoetbal. Dat is belangrijk in onze competitie, dat je inziet dat dit geen kostenplaatje is, maar iets waar we in willen investeren.”

Leuven lokt jonge Flames

Eurlings (19) is bezig aan haar vierde seizoen bij OHL Women. Daarvoor speelde ze nog bij de Yellow Flames, een project in combinatie met de topsportschool vrouwenvoetbal die ook in Leuven is. “Als Yellow Flame speel je in het derde en vierde middelbaar elke week een match tegen de jongens. Je traint twee keer per dag met topsporttrainers en met dat talent samen, daar word je automatisch beter van.” Vanaf het vijfde middelbaar is het de bedoeling dat je naast de topsportschool bij een club gaat spelen. In het geval van Eurlings en nog wat andere talenten werd dat OHL. “Natuurlijk zijn andere clubs als Gent of Genk daar minder tevreden mee, want ze centraliseren talent in de topsportschool in Leuven. Ik ben zelf van Antwerpen en daar is geen ploeg in hoogste klasse. Dus voor mij was de keuze voor OH Leuven een logische stap, al snap ik wel dat het anderen soms frustreert.”

“Niet te vroeg vertrekken”

Eurlings heeft een heel mooi jaar achter de rug, want ook bij de Red Flames zette ze stappen en scoorde ze in 2021 haar eerste goals. Dan denk je misschien ook al eens aan het buitenland? “Ik ben jong en ambitieus, dus ja. Maar ik wil me eerst nog meer bewijzen in België met OHL. Volgend seizoen zit ik normaal nog hier, ik overhaast niks.” “Ze moeten vertrekken wanneer ze hier hun plafond bereikt hebben. We gaan zeker nooit iemand tegenhouden of afremmen, maar te vroeg vertrekken is niet altijd slim”, zegt Coenraets. “Ik denk dat er voor de meesten hier nog veel marge is.”