Evy Poppe of Loranne Smans? Rechter moet olympische snowboardknoop doorhakken

Het was een opvallende uitspraak van delegatieleider Olav Spahl bij de bekendmaking van de Belgische selectie voor de Winterspelen. "De selectie is nog onder voorbehoud, want 2 keuzes worden aangevochten bij de rechter."

Het gaat om de selecties van skiër Dries Van den Broecke en snowboardster Evy Poppe. Die zijn op basis van interne criteria bij de ski- en snowboardfederatie verkozen boven Tom Verbeke en Loranne Smans.

Vooral de niet-selectie van Smans doet veel stof opwaaien. Smans eindigde op de olympische ranking als 13e en bezorgde België zo 1 quotaplaats voor de slopestyle en big air.

Poppe kon geen quotaplaats afdwingen, ze eindigde als 34e net buiten de top 30. De 17-jarige Poppe is een groot talent, ze werd al jeugdwereldkampioene op de slopestyle en was ook de beste op die discipline op de Jeugd Olympische Spelen.

"De quotaplaats die Loranne heeft afgedwongen is niet-nominatief", legt Spahl uit. "Het is dus de bedoeling dat we de beste atlete op het moment van de Winterspelen naar Peking sturen."

"Op basis van een interne ranking is er gekozen voor Poppe. Zij staat nipt voor Smans in die ranking. Maar we moeten Loranne natuurlijk dankbaar zijn voor haar prestaties die de kwalificatieplaats voor België hebben opgeleverd."