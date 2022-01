De huilende doelman, historie en een Belgische revelatie: de 7 momenten uit de poules van de Afrika Cup

1. De onverwachte topschutter

Geen Sadio Mané, Riyad Mahrez of Mo Salah. Kameroener Vincent Aboubakar kroonde zich met vijf doelpunten verrassend tot topschutter van de groepsfase.

“Een vergeten spits omdat hij in Saudi-Arabië bij Al-Nassr voetbalt”, aldus Soares Duarte. “Maar tot dusver loste Aboubakar helemaal de verwachtingen van de thuisfans in. Na zijn twee penaltygoals in de openingsmatch scoorde hij nog drie keer. Hij was een van de absolute smaakmakers.”

2. De huilende held van Sierra Leone

De beelden van zijn spectaculaire reddingen tegen grootmacht Algerije gingen viraal. Doelman Mohamed Kamara veroverde een heldenstatus in Sierra Leone door zijn prestaties in de Afrika Cup.

“Toen hij de award van “Man van de Wedstrijd” overhandigd kreeg, barstte Kamara in tranen uit”, zag Soares Duarte. “Emoties die volledig te begrijpen zijn. Net zoals vele andere jongens op de Afrika Cup speelt hij niet voor een grote ploeg (East End Lions in Sierra Leone, red.). Dan is het geweldig dat zo iemand een erkenning op een groot toernooi mag meemaken.”

3. De anticlimax voor favoriet Algerije

Vooraf een van de grote kanshebbers, na de groepsfase de absolute ontgoocheling. Voor titelverdediger Algerije zit de Afrika Cup er al op. “Hun prestatie was enorm teleurstellend”, weet Soares Duarte. “Ze sprokkelden amper één punt - en scoorden even weinig - in een groep met Ivoorkust, Equatoriaal-Guinea en Sierra Leone.”

“Het was vooral een aanvallend probleem. Ze rekenende te veel op Islam Slimani in de spits. Ook Riyad Mahrez en Saïd Benrahma konden de verwachtingen niet inlossen. Het is nu zoeken naar een volgende generatie.”

Riyad Mahrez.

4. De Belgische revelatie bij Gambia

Een Belg als grote bezieler van een sprookje. Trainer Tom Saintfiet loodste Gambia, het kleinste Afrikaanse land, verrassend naar de 1/8e finales. “Voor de Afrika Cup hadden we in Koolcast nog een interview met hem”, vertelt Soares Duarte. “Hij wist toen al dat ze veel ploegen pijn konden doen als collectief. Er was ook een duidelijke tactiek, met een sterke defensie en een plan in de omschakeling.”

“Vooraf had niemand gedacht dat ze als tweede zouden doorstoten in een groep met Mali, Mauritanië en Tunesië. Het is pas hun eerste deelname aan de Afrika Cup, hé. Het bewijst dat je niet altijd supersterren nodig hebt in een selectie.”

5. De beleving bij Kaapverdië

Amper een half miljoen inwoners, maar Kaapverdië staat straks wel in de 1/8e finales van de Afrika Cup. Soares Duarte - zelf afkomstig van de eilandengroep - kan niet trotser zijn: “De keuze van dit moment is dan ook een beetje uit nationalisme”, lacht hij. “Maar de prestaties zijn ook gewoon goed - Kaapverdië pakte punten wanneer het moest. Een geweldig hakje van Garry Rodrigues bracht ons naar de volgende ronde.”

“Het is mooi om te zien hoe alle Kaapverdiërs deze Afrika Cup beleven. We bestaan misschien uit tien verschillende eilanden - en veel expats in het buitenland - maar dit soort momenten beleven we als één natie.”

6. De eerste vrouwelijke ref

Historisch. Salima Mukansanga mocht als eerste vrouwelijke hoofdscheidsrechter ooit een wedstrijd fluiten op de Afrika Cup. De 34-jarige Rwandese leidde Zimbabwe - Guinea in goeie banen. Ook haar assistenten waren vrouwen.

“Een mooie zaak voor de voetbalwereld”, vindt Soares Duarte. “Het toont aan dat er buiten voetbalster worden nog een aantal wegen zijn om een rol te spelen in de sport als vrouw.”

7. De dolgelukkige commentator van de Comoren

Niet alleen op het veld, ook in de tribunes valt er spektakel te beleven. Als laatste moment kiest Soares Duarte voor Kassim Oumouri, de flamboyante commentator van de Comoren.

“Hij ging volledig uit zijn dak bij het eerste doelpunt ooit van zijn land op de Afrika Cup. Zijn lievelingsspeler noemt Oumouri steevast “Mon Chouchou”. Als beste derdes plaatsten ze zich zowaar zelfs voor de 1/8e finales. Met een coach die begon als vrijwilliger, maar een onwaarschijnlijke teamspirit in de groep kreeg.”