Coronaregels van UCI worden iets minder streng, maar nationale wetten blijven primeren

Het is soms moeilijk om door het bos nog de bomen te zien als het over coronaregels gaat. Zeker als je zoals wielerteams voortdurend in andere landen actief bent. De UCI benadrukt voor 2022 dat het uitgangspunt is dat de strengste regels gelden.

"Wanneer de nationale wetten in het gastland van een wedstrijd strenger zijn dan de UCI-regels, dan krijgt de wetgeving van het land in kwestie voorrang", schrijft de UCI.

Het kan dan bijvoorbeeld gaan over een verplichte vaccinatie, die een land kan opleggen om te mogen deelnemen aan een koers op zijn grondgebied. De UCI legt geen verplichting op.

Als de nationale wetten minder streng zijn dan de regels van de UCI, dan gelden de regels van de UCI. De UCI moedigt de ploegen wel aan om ervoor te zorgen dat "zoveel mogelijk renners in het peloton gevaccineerd zijn". En ze raadt de derde vaccinatiedosis daarnaast "ten sterkste" aan.

Verder zullen er in 2022 wel versoepelingen zijn als het gaat over het aantal PCR-tests dat renners en teampersoneel moeten ondergaan.

Volgens schattingen van de UCI zullen zij, bij volledige vaccinatie, nog een vijftiental soortgelijke testen moeten ondergaan komend seizoen, een aantal drie tot vier keer lager dan in 2021.