"Thomas Vermaelen stopt met voetballen en wordt assistent van Roberto Martinez"

Op 1 februari is Thomas Vermaelen een vrije speler. Zijn contract in Japan met Vissel Kobe loopt dan af. Over de reden om de samenwerking te stoppen is het tot op vandaag gissen. Feit is dat het voor Vermaelen tijd is voor iets nieuws.

Iedereen ging ervan uit dat dat een nieuwe voetbalclub zou worden, maar het lijkt er op dat het een nieuwe rol wordt. Onze redactie weet dat de voetbalbond om 14u nieuws bekend maakt over een wijziging in de staf van Roberto Martinez.

Het Laatste Nieuws en Sportwereld zeggen al te weten wat dat nieuws is. Vermaelen stopt als voetballer en wordt de nieuwe assistent van Martinez.

Op zijn 36e zal er zeker nog interesse geweest zijn van clubs om de centrale verdediger, die 85 caps voor de nationale ploeg telt, als speler binnen te halen. Bijvoorbeeld uit de Belgische competitie.

Alleen moet alles dan kloppen: familiaal - Polly Parsons, de vrouw van Vermaelen is Britse- , financieel en sportief. Na een carrière bij Ajax, Arsenal, Barcelona, AS Roma en Vissel Kobe is het niet vreemd dat je kieskeurig wordt.